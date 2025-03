Toter Säugling: Mutter des toten Mädchens meldet sich

Wie das Polizeipräsidium Freiburg am Dienstagnachmittag mitteilte, erschien am Samstag, 15. März, eine Jugendliche gemeinsam mit ihren Eltern bei der Polizei und gab an, sie sei die Mutter des am 20. Februar auf einer Wiese bei Steinen-Hüsingen aufgefundenen Säuglings. Durch eine DNA-Untersuchung des Landeskriminalamts konnte die Mutterschaft der Jugendlichen inzwischen bestätigt werden. Gegen die Jugendliche wurde ein Ermittlungsverfahren wegen eines Tötungsdelikts eingeleitet. Die Ermittlungen zur Todesursache dauern weiter an.