Tour de France Dürüm für den Weißwein-Liebhaber: Vingegaards Tour-Belohnung

Auf der anderen Seite lief es bei Vingegaard zu 100 Prozent nach Plan. Höhentrainingslager auf Teneriffa, in der Sierra Nevada und in Tignes wurden punktuell durch Renneinsätze unterbrochen. "In diesem Jahr werde ich 150 Tage nicht zu Hause bei meiner Familie sein. Man muss viele Opfer bringen, um Rennen zu gewinnen", sagte Vingegaard. Im Gegensatz zum Vorjahr wurde er weder von Krankheiten noch von Verletzungen ausgebremst.

Vingegaard: "Habe gelernt mit Druck umzugehen"

So kam der beste Vingegaard der Geschichte zur Tour und verblüffte vor allem mit dem sagenhaften Einzelzeitfahren am Fuße des Mont Blanc. Reflexartig kamen Zweifel auf, die Vergangenheit des Radsports ist allgegenwärtig. Er könne die Skeptiker verstehen, sagte Vingegaard. Er begrüße es sogar, wenn seine Leistung hinterfragt werde. Er nehme aber nichts, was er nicht auch seiner Tochter Frida geben würde.

"Ich werde jedes Jahr ein wenig besser. Es ist nicht so, dass ich 20 Prozent besser in einem Jahr werde. Es sind immer kleine Schritte", sagte Vingegaard. In diesem Jahr hat er an seiner Explosivität gearbeitet, was durchaus zu sehen war. Bis er zum Siegfahrer wurde, war es für den 1,75 Meter großen Mann von der dänischen Nordsee auch ein mentaler Kampf: "Vor zwei Jahren habe ich erst angefangen, Resultate zu liefern. Davor konnte ich mit dem Druck nicht umgehen, den ich mir selbst gemacht habe. Ich habe gelernt, damit umzugehen."

Was ihm allerdings immer noch nicht ganz behagt, ist das Scheinwerferlicht. In dem wird er bei seiner Rückkehr nach Dänemark wieder stehen. Am Mittwoch wird ihm in Kopenhagen wieder ein großer Empfang bereitet. Vom Flughafen geht es im Cabrio zum Rathausplatz, wo ihn im Vorjahr Zehntausende empfingen. Einen Tag später geht es weiter nach Glingøre. Dort war man sich übrigens so siegessicher, dass man mit den Planungen für den Empfang schon im Januar begann. Ob dann auch Dürüm serviert wird, ist nicht bekannt.