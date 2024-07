Tour de France Favoriten vor Ruhetag: Pogacar "glücklich" mit Tour-Verlauf

Die verlorenen Sekunden des Vorjahressiegers auf seinen Konkurrenten am Galibier und beim Zeitfahren verdeutlichten allerdings, wie schwer es für Vingegaard wird, den frischer wirkenden Pogacar zu schlagen. Der Däne pokert mit dem Faktor Zeit, um möglicherweise in der harten dritten Woche zurückschlagen zu können. Bei der kniffligen Schotteretappe am Sonntag konnte Vingegaard Paroli bieten und blieb trotz mehrerer Attacken an Pogacar dran. "Das Ziel war, keine Zeit zu verlieren. Das haben wir geschafft", bilanzierte er.

Remco Evenepoel

Bei seinem Tour-Debüt präsentiert sich der Zeitfahr-Weltmeister in toller Form. Aktuell liegt der 24-Jährige als Gesamtzweiter 33 Sekunden hinter Pogacar. Im Zeitfahren hatte der Belgier seine Konkurrenten hinter sich gelassen, feierte so gleich seinen ersten Tour-Etappenerfolg. Der Träger des Weißen Trikots für den besten Nachwuchsfahrer dürfte aber vor allem mit dem Hochgebirge der dritten Tour-Woche seine Probleme haben.

Primoz Roglic

Der Edel-Zugang des deutschen Spitzenteams Red Bull ist bislang der schwächste der fabulösen Vier an der Spitze. Am Berg hat der Routinier, der 2020 dramatisch im Duell mit Pogacar am Tour-Sieg scheiterte, seine Probleme im Vergleich zu den anderen Top-Fahrern. Lediglich beim Zeitfahren kam er zumindest drei Sekunden vor Vingegaard ins Ziel. Der Slowene, der Red Bull den ersten Sieg bei der Frankreich-Rundfahrt bescheren soll, dürfte letztendlich vor allem um das Podium fahren.