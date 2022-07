Tour de France Femmes Tour de Zukunft? Frauen-Radsport hofft auf Initialzündung

Wenn am Sonntag die von vielen Radsportlerinnen sehnsüchtig erwartete Neuauflage der Tour de France der Frauen startet, wird die erste Etappensiegerin sozusagen im Vorprogramm der Männer ermittelt. Der 82 Kilometer lange Auftakt durch Paris endet auf den Champs-Élysées an eben jener Stelle, an der ein paar Stunden später der Gewinner der 109. Tour de France gekürt wird.

"Der Fakt, dass wir in Paris am Tag des Männer-Finals starten, gibt dem Rennen Rückenwind. Die Medien können das Rennen besser begleiten", sagte Tour-Direktor Christian Prudhomme. Sein Pendant der Tour de France Femmes, Marion Rousse, hebt ebenfalls die Bedeutung der Medien hervor: "Der Frauen-Radsport hat sich in den vergangenen Jahren stetig entwickelt. Aber es fehlte sozusagen ein Etappenrennen mit wirklicher Medienpräsenz als Referenz. Ich werde alles dafür tun, dass es dieses Rennen lange geben wird. Es geht nicht darum, zwei oder drei Auflagen auszutragen."