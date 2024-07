Tour de France Bauhaus zurück im Kreis der Großen - "Beste rausgeholt"

Großer Sieger war in Dijon aber Groenewegen, der seinen sechsten Tour-Etappensieg holte. "Das fühlt sich so gut an und das im niederländischen Meistertrikot. Ich hatte den richtigen Moment. Ich wusste nicht, ob es gereicht hat", sagte Groenewegen, der einst für neun Monate gesperrt worden war, nachdem er seinen Landsmann Fabio Jakobsen bei der Polen-Rundfahrt in die Barrieren abgedrängt hatte.

Pogacar weiter in Gelb nach Schrecksekunde

Radstar Tadej Pogacar trägt das Gelbe Trikot weiter auf seinen Schultern. Der zweimalige Champion erreichte einen Tag vor dem ersten Zeitfahren mit dem Hauptfeld das Ziel und liegt weiterhin 45 Sekunden vor dem belgischen Zeitfahr-Weltmeister Remco Evenepoel. Titelverteidiger Jonas Vingegaard aus Dänemark weist als Dritter weiter einen Rückstand von 50 Sekunden auf.

Gesprächsthema Nummer eins war aber auch am Donnerstag der Rekordsieg des britischen Sprinters. "Mark Cavendish - der Kannibale", titelte das Tour-Organ "L'Equipe" in Anlehnung an den Spitznamen von Merckx und schrieb weiter: "Die Verbeugung eines Königs." Der Brite habe eine Wandlung "vom Hooligan zum Mönch", vom verhassten Fahrer zum friedlichen Familienvater vollzogen.