Tour de France Motor und Instinkt: Das Duell Vingegaard gegen Pogacar

Das spricht für Jonas Vingegaard

Der Motor: Die große Stärke von Vingegaard sind lange Anstiege. Das hat er auch bei dieser Tour am Tourmalet bewiesen, als Pogacar bis zum Anschlag kämpfen musste, um am Hinterrad zu bleiben. In den Alpen kommt mit dem Col de la Loze noch ein extrem langer Berg, auf dem er wie im Vorjahr mehrere Minuten auf Pogacar herausfahren könnte.

Das Team: Das Team Jumbo-Visma ist deutlich stärker besetzt als die UAE-Mannschaft von Pogacar. Das zeigte sich bereits in den Pyrenäen. Sepp Kuss wäre in fast jeder anderen Mannschaft der Kapitän, Wout van Aert ist das Schweizer Taschenmesser unter den Profis, kann im Flachen wie in den Bergen Entscheidungen herbeiführen.