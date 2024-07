Tour de France Nach Roglic-Aus: Red Bull will sich bei Tour "neu erfinden"

Der verletzungsbedingte Ausfall von Alexander Wlassow und letztlich der Rückzug von Roglic nach seinen Stürzen besiegelten das endgültige Aus aller Toursieg-Träume des Teams aus Raubling. Möglicherweise tritt Roglic bei der am 17. August beginnenden spanischen Vuelta an. "Wir werden uns in den nächsten Tagen mit Primoz zusammensetzen und die nächsten Ziele besprechen", kündigte Teamchef Ralph Denk in der ARD an.

Umbruch steht an

Red Bull will nicht zu viel klagen. "Selbstmitleid hilft nicht", sagte Aldag. Wie soll das neu erfundene Team also aussehen? Die Mannschaft hofft auf ein paar Etappen, die den übrig gebliebenen sechs Fahrern liegen könnten. "Geht nur über Ausreißergruppen und offensiv fahren", erklärte der Sportdirektor.