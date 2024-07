Tour de France: Nach Sturz: Sprinter Girmay kann Tour fortsetzen

Der 24-Jährige war auf der 16. Etappe knapp 1,5 Kilometer vor dem Ziel gestürzt. Jasper Philipsen, Girmays größter Konkurrent in der Sprintwertung, holte in Nimes den Tagessieg und rückte so weiter in der Sprintwertung heran. Nach der letzten Chance auf einen Tagessieg für die Sprinter führt Girmay mit 32 Punkten vor dem Belgier. Bis zur letzten Etappe am Sonntag in Nizza gibt es noch vier Sprintwertungen auf den anspruchsvolleren Strecken.