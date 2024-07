Tour de France: Schock nach Tod von Drege - wenige schwere Stürze bei Tour

"Bei der Tour kann man sehen, dass die erfahrenen Fahrer nicht so extrem reinhalten wie die jungen", sagte Ackermann zuletzt. Am Samstag hatte der 30-Jährige als Vierter seinen ersten Tour-Etappensieg nach einem Massensprint knapp verpasst. Die jüngeren Fahrer hätten laut Ackermann nicht die Radbeherrschung wie seine Generation in dem Alter.



Der Auftakt der Tour nach dem Start in Florenz war zudem höchst anspruchsvoll. "Die ersten zwei Etappen waren buckelhart. Und das führt auch dazu, dass es weniger Stürze gibt", sagte Routinier John Degenkolb. Der 35-Jährige bestreitet seine zehnte Tour.