Tour de France "Was für eine Legende": Vingegaard siegt und schockt Pogacar

Anfang April stürzte Vingegaard bei der Baskenland-Rundfahrt in einer Abfahrt schwer. Am ersten Ruhetag der Tour sprach er davon, Todesangst gehabt und an das vorzeitige Ende seiner Karriere gedacht zu haben. Erst sechs Wochen vor der Tour konnte er wieder mit dem Training beginnen. "Ich war froh, dass er bei der Tour hier überhaupt am Start ist. Und jetzt gewinnt er eine Etappe. Wow! Was für eine Legende", sagte Vingegaards Teamchef Richard Plugge.