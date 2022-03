Tourismus "Ballermann"-Unternehmer verpflichten sich zu Benimmregeln

Die Regionalregierung der Balearen strebt bereits seit einigen Jahren einen Imagewandel an. Man will vor allem an dem bei deutschen Urlaubern beliebten "Ballermann", aber auch an der "Briten-Hochburg" Magaluf die Qualität der touristischen Angebote steigern und die sogenannten "Saufurlauber" verbannen. Das soll zwar nicht das Ende der Party auf Mallorca bedeuten. Aber das Feierpublikum soll beispielsweise nicht mehr in Badehose oder mit anstößiger Kleidung in die Diskotheken gelassen werden.