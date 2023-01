Tourismus "Cannabis-Guide": Wie Thailand zum Kifferparadies wurde

Bangkok - Auf einem schicken Metalltresen stehen ein halbes Dutzend Sorten Gras sorgfältig angeordnet. Die Marihuana-Varietäten haben so vielversprechende Namen wie "Painkiller", "Gorilla Burger" oder "Mango Sunset Haze". Ob Einheimische, Touristen oder Expats, die in Thailand leben - die Begeisterung für die Cannabis-Läden, die seit einem halben Jahr landesweit wie Pilze aus dem Boden geschossen sind, kennt keine Grenzen. "Alle unsere Produkte werden lokal in Thailand angebaut, was der Wirtschaft wirklich zugutekommt", sagt ein Verkäufer im stilvollen Shop "The Dispensary" in Bangkok.