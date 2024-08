Tourismus Die Länder mit heimlichem Touristenrekord

>

Blick auf die Ortsmitte von Bad Gastein im österreichischen Bundesland Salzburg. Im Zentrum, das an Steilhängen rund um einen Wasserfall liegt, gab es in den letzten Jahren Renovierungen und Neubauten. Der Ort, in dem einst Kaiser kurten und Prominente verkehrten, versucht an alte Glanzzeiten des 19. Jahrhunderts anzuknüpfen. (Foto: Gregor Tholl/dpa)