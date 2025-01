Tourismus: Grenzach-Wyhlen führt „Konus“-Karte ein

Sie bekommen von ihrem Gastgeber (egal, ob Hotel, Ferienwohnung oder Gästezimmer) die „Konus“-Gästekarte ausgestellt, mit der sie im Regionalverkehr in neun Verkehrsverbünden im gesamten Schwarzwald in der zweiten Klasse kostenlos mit Bus und Bahn fahren können. Inklusive ist auch die Fahrt mit der Hochrheinbahn zum Badischen Bahnhof und Basel SBB. Auf der grenzüberschreitenden Buslinie 38 gilt „Konus“ zunächst jedoch nur bis zur Landesgrenze am Hörnli und nicht bis nach Basel hinein.

Weitere Gespräche

„Wir sind in Gesprächen mit der Schwarzwald Tourismus GmbH, um das Gebiet für den 38er bis Basel Claraplatz zu erweitern. Das wäre ein toller Mehrwert für unsere Übernachtungsgäste“, wird Tina Peterle von der Tourist-Info Grenzach-Wyhlen in einer Pressemitteilung zitiert. Außerdem gibt es mit der „Konus“-Gästekarte 50 Prozent Ermäßigung auf den Tageseintritt im Hallen- und im Freibad in Grenzach-Wyhlen.