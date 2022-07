Tourismus "Handtuchkriege" am Hotel-Pool: Klischee und Wirklichkeit

Einsatz der Pool-Polizei

Der Frühsport in Badelatschen gehört auf Ferieninseln wie Mallorca oder Teneriffa auch 2022 zu den Badeferien. Ein Hotel auf Teneriffa hat deshalb einen "Pool-Sheriff" im Einsatz, wie es in einem Video auf TikTok zeigt: Der räumt die reservierten Sonnenliegen morgens wieder leer, weil Reservierungen vor zehn Uhr in der Anlage verboten sind. Unterlegt ist der Sheriff-Einsatz mit einem Lied von Bonnie Tyler "Holding out for a Hero" - "Ich warte auf einen Helden". Das Hotel reagierte damit auf das Video einer Urlauberin, die eine Aufräumaktion dort gefilmt hatte. "Klasse, ich habe so die Nase voll von Leuten, die die Regeln missachten und niemand unternimmt etwas!", schrieb jemand zum Video der Urlauberin.