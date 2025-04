Tourismus in Weil: 5000 Übernachtungen weniger

Ein Hotel mehr

Zwar gibt es seit vergangenem Jahr in der 3-Länder-Stadt ein Hotel und insgesamt 26 Betten mehr, dennoch waren es rund 1500 Gäste und 5000 Übernachtungen weniger als im Vorjahr. In den 20 Hotels mit insgesamt 1530 Betten (im Jahr 2023 gab es 19 Hotels mit 1504 Schlafgelegenheiten) haben 143 826 Gäste übernachtet, wobei 53 719 ihren Wohnsitz im Ausland hatten. 2023 waren es noch 145 257 Gäste, wobei 54 135 aus dem Ausland kamen. Die Zahl der Übernachtungen gibt das Statistische Landesamt für das vergangene Jahr mit 243 378 an, was ein Minus von rund 5000 bedeutet.

Vor allem Geschäftsleute, Durchreisende und Kurzurlauber kommen

Zum Vergleich: 2019, also noch vor der Corona-Pandemie, hatte Weil am Rhein 21 Beherbergungsbetriebe mit 1481 Betten. Damals gab es 222 725 Übernachtungen, wobei die Statistiker in Stuttgart 129 260 Gäste registriert hatten.