In Norden-Norddeich bringt zurzeit das Strandteam des Tourismus-Service die rund 700 Strandkörbe aus dem Winterlager an die Wasserkante. An diesem Wochenende beginnen die Osterferien in Bremen und Niedersachsen, die ersten Urlauber werden an der Küste erwartet. "Deshalb geben wir jetzt ein bisschen Gas", sagte Strandchef Harald Lübbers. "Wir wollen unseren Gästen ja etwas bieten."

Auch Spielgeräte, Sitzbänke und Mülleimer, die während des Winters vom Strand geräumt werden müssen, werden wieder aufgebaut. Noch läuft allerdings die Sturmflutsaison. "Wir haben die Wetterlage daher immer im Blick", sagte Lübbers - für den Fall, dass der Frühling doch noch etwas auf sich warten lässt.