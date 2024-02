Tourismus: Personal streikt aus Sorge um Eiffelturm

Wie die Betreibergesellschaft SETE mitteilte, werde der bis 2030 laufende Vertrag mit der Stadt gerade überarbeitet. Beabsichtigt sei, die Geldzahlungen an die Stadt zu reduzieren, um den Einnahmeverlusten während der Corona-Pandemie sowie den Mehrkosten bei der Sanierung des Bauwerks Rechnung zu tragen. Außerdem sollten die Eintrittspreise um 20 Prozent erhöht werden. Die Beschäftigten sollten in die Beaufsichtigung der Finanzregelungen einbezogen werden und binnen zwei Wochen auch eine Zusicherung erhalten, dass ihre Arbeitsbedingungen und Bezahlung dadurch nicht beeinträchtigt werden, sicherte SETE-Präsident Jean-François Martins zu. Ob der Streit am Eiffelturm damit ein Ende hat, war am Abend noch nicht klar.

Fünf Monate vor dem Start der Olympischen Spiele in Paris weckt der Streik am Eiffelturm die Sorge vor weiterreichenden Protesten, die die Stadt und die Spiele lähmen könnten. Am vergangenen Wochenende bremste ein Bahnstreik bereits den Verkehr in Frankreich aus und für das kommende Wochenende sind weitere Behinderungen angekündigt. Und die Beschäftigten der ohnehin überlasteten Metro in Paris haben für den gesamten Zeitraum der Olympischen Spiele bereits die Möglichkeit eines Streiks angekündigt.