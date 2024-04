Die Polizei sprach von 97 Passagieren, darunter auch viele Ausländer, und elf Besatzungsmitgliedern. Ob Deutsche an Bord waren, war noch unklar. Auf im Internet verbreiteten Fotos und Videos war zu sehen, wie das Schiff lichterloh brannte. Berichten zufolge kamen aber alle an Bord mit dem Schrecken davon. Einige hätten lediglich leichte Rauchvergiftungen erlitten, schrieb das Nachrichtenportal "The Thaiger".

Mehrere Passagiere sprangen ins Meer und wurden von herbeigeeilten Booten gerettet. Es wurde eine Untersuchung zur Unglücksursache eingeleitet.