Bleisure-Reisen: "Bleisure" setzt sich aus den englischen Begriffen Business (deutsch: Geschäft) und Leisure (deutsch: Freizeit) zusammen; ist also die Kombination aus Geschäftsreise und Urlaub. Besonders angesagt sei das in den USA. "Ein wahrer Trend, der auch in Deutschland Anklang findet", hieß es.

Astrologie spielt für viele Rolle bei Urlaubsplanung

Sonne, Mond und Sterne: Für rund ein Viertel der Deutschen habe Astrologie einen Einfluss auf die Reiseplanung. Der Umfrage zufolge prüften 29 Prozent der 18- bis 44-Jährigen die Sterne, um zu sehen, ob es eine gute Zeit zum Reisen ist.

Für die Umfrage wurden den Angaben zufolge in einer repräsentativen Online-Befragung im Zeitraum vom 17. bis zum 22. Mai 2.000 Menschen in Deutschland befragt.