Tourismus: Weil am Rhein bleibt „Weinsüden Weinort“

Im Oktober 2021 war die 3-Länder-Stadt erstmals von Tourismus Marketing Baden-Württemberg (TMBW) mit dem Siegel „Weinsüden Weinort“ ausgezeichnet worden. Die Auszeichnung gilt drei Jahre. Dann prüft die TMBW erneut, ob die Kriterien für das Siegel auch weiterhin Bestand haben, heißt es in einer Mitteilung der WWT (Weil am Rhein Wirtschaft & Tourismus). Ende des Jahres 2024 hat die TMBW entschieden, dass die Stadt Weil am Rhein die Auszeichnung „Weinsüden Weinort“ auch weiterhin erhält. Die 3-Länder-Stadt zählt damit zu den Orten mit einem für Touristen besonders reizvollen weintouristischen Angebot, heißt es. Landesweit wurden bislang 60 Weinorte mit dem Siegel ausgezeichnet, davon sechs Orte im Markgräflerland: Neben Weil sind dies Auggen, Bad Bellingen, Müllheim, Staufen und Ebringen. Die „Weinsüden Weinorte“ rücken in den Fokus der Produktmarke und werden von der TMBW stärker in zukünftige Marketingaktivitäten einbezogen.