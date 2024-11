Die Wintersaison auf der Burg Rötteln beginnt am heutigen Montag. Die Burgruine und das Museum in der Landschreiberei sind ab sofort nur noch an den Wochenenden von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Letzter Einlass um 16.30 Uhr. Bei Eis und oder Schnee bleiben beide geschlossen, so eine Mitteilung des Röttelnbunds. Im Oktober wurden 4813 Burgbesucher verzeichnet, teilt Uwe Gimpel für den Röttelnbund mit. Die Vorjahreszahlen wurden damit nahezu erreicht. Burgführungen sind nach Anmeldung auch außerhalb der Öffnungszeiten möglich.