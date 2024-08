Toxischer Social-Media-Star: Influencer Andrew Tate erneut unter Hausarrest

In Rumänien wird den Tates vorgeworfen, junge Frauen dazu gezwungen zu haben, bei kommerziell verbreiteten Sex-Videos mitzuwirken. Mit Manipulationstechniken wie der sogenannten Loverboy-Methode hätten sie die Mädchen von sich abhängig gemacht. Erstmals waren sie und zwei mutmaßliche Komplizinnen am 30. Dezember 2022 bei Bukarest verhaftet worden. Drei Monate später wurde diese Maßnahme in Hausarrest umgewandelt. Seit August 2023 waren die Angeklagten auf freiem Fuß - mit der Einschränkung, dass sie Rumänien nicht verlassen durften.

Ermittlungen ausgeweitet

Im Zusammenhang mit der erneuten Festnahme vor zwei Tagen gab die Sonderstaatsanwaltschaft bekannt, die Ermittlungen ausgeweitet zu haben. Statt wie bisher 7 habe sie nun 34 Frauen identifiziert, die von den Tatverdächtigen zur Produktion pornografischer Inhalte gezwungen worden sein sollen. Unter den Opfern sei auch eine 15-Jährige gewesen.