Eine besondere Ehre wurde den Trachtenträgern aus der Region am Eidgenössischen Trachtenfest in Zürich zuteil. Die Markgräfler Trachtengruppe, die Trachtengruppe Egringen mit Kindern, Trachtengruppen aus dem Elsass, aus Basel-Stadt und Riehen-Bettingen sowie Trachtenträger aus dem Baselbiet und die Hebelmusik Hausen nahmen mit etwa 300 Teilnehmern an diesem nur alle zwölf Jahre stattfindenden Fest teil. Rund 100 000 Zuschauer waren zum Trachtenfest nach Zürich gekommen. Insgesamt 54 Gruppen mit 7500 Trachtenträgern waren zu bewundern. Am Umzug liefen 4500 Teilnehmer mit. Treichler, Peitschenklöpfer, Hundegruppen, Alphornbläser oder Akkordeonspieler und Blasmusikformationen, dazu fast 100 Wagen nahmen am Sonntag an dem Umzug teil. Voran fuhr ein Zugfahrzeug, das den Dreispitz, der die Schweiz, Frankreich und Deutschland mit Bildern zeigte, transportierte (unser Bild). Begleitet wurde das Fahrzeug von der Baselgarde im Harnisch und mit Helm. Danach folgten die Blueme-Maitli mit der Fahne, die Pfyffer und die Tambouren. Die Trachtengruppen Basel-Stadt und Riehen-Bettingen schlossen auf. Dann war die Trachtengruppe aus dem Elsass zu sehen und ihr folgten die Trachtenträger aus dem Baselbiet. Ein zauberhaftes Bild gab die Trachtengruppe Egringen, die mit den Kindern gekommen war, ab. Schließlich spielte die Hebelmusik zünftig auf. Die Badische Fahne schwenkte die Markgräfler Trachtengruppe. Die Frauen mit ihrer Hörnerkappe fanden viel Beachtung, aber auch die Männer, streng in schwarz gekleidet mit Zylinder, waren nicht zu übersehen. „Wir sind überwältigt von dem begeisterten Publikum und von der hervorragenden Organisation des Treffens“, sagte Michael Lindemer von der Markgräfler Trachtengruppe. Die Zusammenarbeit über die Grenzen hinweg, in die Schweiz und ins Elsass, sei sehr gut und fruchtbar. Dem Zuschauer bot sich bei dem dreistündigen Umzug ein buntes, lebendiges Bild gelebter Tradition. Auf dem Zürcher Münsterplatz standen 40 Holzhütten, in denen traditionelles Handwerk und Handarbeiten gezeigt wurden. Das Trachtenfest, das seine Premiere im Jahr 1913 feierte und nur alle zwölf Jahre stattfindet, wird den Trachtenträgern aus der Region noch lange in Erinnerung bleiben.