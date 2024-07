Trachtengruppe Häg-Ehrsberg: Zahlreiche Aktivitäten

Rückblick: Aus dem Bericht der Schriftführerin Katja Faller über das Geschäftsjahr 2023 konnte man entnehmen, dass der Verein 2023 in Bräunlingen an der Hauptversammlung des „Bund Heimat und Volksleben“, an der Herbstversammlung des BHV in Kandern, am Umzug des Hans-Thoma-Tags in Bernau, am Winzerfestumzug in Auggen und an der Fronleichnamsprozession in Häg war. Zudem veranstalteten die Mitglieder eine Vatertagswanderung und in Häg das Maibaumstellen. Beim Bürgermeisterbaumstellen sorgte die Trachtengruppe für die Verköstigung und nahm an der Verabschiedung von Bürgermeister Bruno Schmidt sowie am Patrozinium teil. Auch am Erntedankfest und an zwei Hochzeiten von Aktivmitglieder war man dabei. Der Verein hielt im vergangenen Jahr zwei Vorstandssitzungen und im Vorfeld des Jubiläums und des Kreistrachtenfestes sieben Sitzungen ab. Die Erwachsenen-Trachtengruppe besteht zurzeit aus 14 Frauen und acht Männern.

Sachverwalterin Lara Rümmele gab Auskunft über den Sachbestand und Julia Ulrich berichtete aus der Kinder- und Jugendtrachtengruppe von 17 Zusammenkünften und vier Auftritten. In der Kindertrachtengruppe sind 24 Kinder, in der Jugendtrachtengruppe zwölf Jugendliche.