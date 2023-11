Trachtengruppe Zell: Unterstützer der Heimatpflege geehrt

Rückblick

Er erinnerte dabei unter anderem an die Preisverleihung des Gerhard-Jung-Preises, an das Kreistrachtenfest in Weil am Rhein oder an den Besuch einer Abordnung der Zeller Heimatstadt Embrun.

Auch blickte Greiner auf große Würdigungen von Vereinsmitgliedern im vergangenen Jahr zurück: So wurde Schriftführerin Marianne Waßmer mit der Ehrennadel des Landes Baden-Württemberg und Heidi Zöllner mit der Heimatmedaille Baden-Württemberg ausgezeichnet. Am Hebelabend in Hausen wurde Heidi Zöllner darüber hinaus mit der Hebel-Gedenk-Plakette der Gemeinde Hausen geehrt. Carmen Döbele wurde im Glottertal vom Arbeitskreis Alemannische Heimat mit der Ehrennadel für Verdienste auf dem Gebiet Heimatpflege ausgezeichnet.