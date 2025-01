Trachtenkapelle Todtnauberg: Ein „Eigengewächs“ übernimmt

Matteo Abbate wurde 1992 in Freiburg geboren und wuchs in Todtnau mit drei Geschwistern auf. Dort besuchte er auch die Schule, ging dann ans Technische Gymnasium in Lörrach und machte eine Ausbildung zum Industriemechaniker, um dann an der Dualen Hochschule und der Firma Zahoransky zum Maschinenbau-Ingenieur ausgebildet zu werden.