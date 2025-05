Traditionsfest: Beim Nepomukfest wird improvisiert

Die Vorbereitungen für das Nepomukfest sind bereits weit fortgeschritten, heißt es in einer Mitteilung der Stadtverwaltung. „Wir werden immer wieder angefragt, ob es wirklich stattfindet. Klare Antwort: Es wird stattfinden“, betont Bürgermeister Jens Fondy-Langela und ergänzt: „Wir sind mit den Vereinen wieder auf einem gemeinsamen Weg.“ Das bestätigt Tanja Wälder, Vorsitzende der „Plooggeister“ und Repräsentantin der teilnehmenden Vereine.

Veränderungen bei Lauben

Allerdings werde es mit dem neuen Standort Veränderungen an den Lauben geben, teilt die Stadt mit. Bei einer Begehung, an der sowohl Vertreter der Stadt als auch der Vereine teilgenommen hatten, habe sich gezeigt, dass „manche Vereine ihre Lauben aus diversen Gründen nicht mitnehmen können“. Hier werde an Alternativen gearbeitet. Manche der historisch anmutend gestalteten Lauben werden nur in Teilen den neuen Festplatz erreichen, heißt es weiter, während andere in bisheriger Form aufgestellt werden können. Teils sollen – als „improvisierte Zwischenlösung“ Festzelte die traditionellen Lauben ersetzen.