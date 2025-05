Traditionsveranstaltung in Kandern: Musik, Tanz, Autos und vieles mehr

Zahlreiche Konzerte

Am Markplatz sorgen Iris und Thommy ab 15.30 Uhr mit Schlageroldies für gute Laune, und ab 13.30 Uhr bietet die Tanzschule Kandern Ballett, Hip Hop und Zumba auf dem Blumenplatz und in den Straßen.

Überhaupt wird die Innenstadt eine Bühne für immer neue Entdeckungen. Kinder können am Stand des Netzwerks Integration basteln, bei der „Fischermühle“ präsentieren sich Blaulichtorganisationen wie etwa die Feuerwehr, die IG Velo bietet eine Fahrrad-Codieraktion an, es gibt einen Bücherflohmarkt, das Keramikmuseum ist geöffnet und das kommunale Kino zeigt Kinderfilme – für Kinder ab sechs Jahren läuft ab 11 Uhr „Moon, der Panda“, für die Größeren geht es ab 15 Uhr hinein in die bizarre virtuelle Welt von „Minecraft“.

Damit all das in Ruhe genossen werden kann, ist die Hauptstraße von der „Krone“ bis zum Abzweig nach Sitzenkirch am Sonntag von 8 bis 21 Uhr für den Autoverkehr gesperrt, ebenso der Bereich rund um Blumenplatz und Marktplatz. Für die Besucher stehen am Sonntag zusätzliche Parkmöglichkeiten auf dem Toka-Areal und dem Hieber-Parkplatz bereit (siehe auch Bericht links).