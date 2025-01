Trainerwechsel Kovac-Verpflichtung nur erster Schritt für Krisen-BVB

"Geisteskrankes Gefühl" für Tullberg - Situation bleibt angespannt

So gesehen wirkt die geäußerte Gefühlswelt von Interimscoach Mike Tullberg ("Ein geisteskrankes Gefühl. Emotionen pur.") nach zuvor fünf sieglosen Dortmunder Pflichtspielen am Stück fast schon kurios. Zumal der Druck in der Liga gewaltig bleibt. "Wir haben am Samstag in der Bundesliga ein extrem wichtiges Spiel", mahnte Ricken denn auch. Beim 1. FC Heidenheim wird A-Jugend-Coach Tullberg die Profis noch einmal betreuen, ehe Kovac den ins Bundesliga-Mittelfeld abgestürzten BVB übernimmt.