Trainingslager in Doha Komische Katar-Rückkehr für Bayern-Stars

Beim Trainingslauf am Samstagmorgen waren in Doha statt Sonnencreme Regenjacken mit Kapuze angesagt. "Jeder hat sich gewundert, dass es geregnet hat", berichtete später Sportvorstand Hasan Salihamidzic. Und zwar kräftig.

Wetter soll besser werden

Auf Sonne und angenehme Temperaturen über 20 Grad wie in den vergangenen Trainingslagern war der Bayern-Tross im Wüstenstaat am Persischen Golf eingestellt. Aber diese Wetter-Normalität ist erst wieder ab Sonntag vorhergesagt. "Die Bedingungen sind trotzdem top", betonte Salihamidzic mit Blick auf die gepflegten Rasenplätze auf dem Gelände der Aspire Zone mit dem Teamhotel direkt daneben. In diesem wohnte während der Fußball-WM übrigens Katars Nationalmannschaft.