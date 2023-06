Ein Traktor geriet auf der Grenzacher Straße zu weit auf die Gegenfahrbahn und stieß mit einem entgegenkommenden Fiat Punto zusammen, teilt die Polizei mit. Der Vorfall ereignete sich am Montag gegen 11.10 Uhr. Ein 62-Jährige fuhr mit seinem Traktor in Richtung Herten, als er in einer leichten Rechtskurve zu weit auf die Gegenfahrbahn geriet. Die 36 Jahre alte Punto-Fahrerin versuchte noch auszuweichen, konnte die Kollision im hinteren Bereich des Fahrzeugs aber nicht verhindern. An ihrem Auto entstand ein Schaden von rund 6000 Euro, es musste abgeschleppt werden. Am Traktor entstand kein Schaden. Verletzt wurde niemand.