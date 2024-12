Zunächst war laut Polizei von einem Schaden in Millionenhöhe ausgegangen worden. Ein Sprecher teilte mit, dass das Feuer an dem Fahrgeschäft in Rövershagen nahe Rostock mittlerweile gelöscht sei. Auch die in dem Bereich untergebrachten Tiere seien in Sicherheit gebracht worden. Die Brandursache sei bisher noch unbekannt.

Bereits am Mittwoch um 10 Uhr morgens soll "Karls Erlebnis-Dorf" laut Geschäftsführer Dahl wieder eröffnet werden. Die durch das Feuer in Mitleidenschaft gezogene Traktorbahn bleibe allerdings noch für einige Wochen geschlossen.