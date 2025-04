Tram 8 in Weil am Rhein: Mit einer App vom Start zum Ziel

An den Ticket-Automaten kann auf jeden Fall mit einer Bankcard oder Kreditkarte bezahlt werden, dies auch optional über das persönliche Handy. Darüber hinaus gibt es einige Abos, wie zum Beispiel das Deutschland Ticket, Job-Ticket, oder die Schülermonatskarte, mit der die Tramstrecke zwischen Weil Endstation (Dreiländergalerie) und Friedlingen genutzt werden kann, oder auch das TriRegio-Abo für Verbindungen in die Schweiz. Für Einzelfahrten favorisiere ich die App Fairtiq. Diese App ist nutzbar für die ÖPNV-Verbindungen auf deutscher Seite und auch auf Schweizer Seite, aktuell leider noch nicht grenzüberschreitend. Sie ist leicht zu bedienen und die Fahrten sind so deutlich preisgünstiger als mit einem üblichen Einzelticket. 2,15 Euro anstatt drei Euro zahlt man zwischen Endstation Weil und Friedlingen, egal ob per Bus oder Tram. Ein Ticket kann dabei auch für zwei Personen bezogen werden.