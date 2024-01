"Für mich geht ein Traum in Erfüllung: Es ist mir eine Ehre, für einen Weltverein wie den FC Bayern auflaufen zu dürfen. Ich freue mich sehr auf meine neue Mannschaft und darauf, künftig mit all diesen großen Spielern zusammenzuspielen", äußerte Boey, den die Bayern-Verantwortlichen auch in den direkten Duellen mit Galatasaray in der abgelaufenen Champions-League-Gruppenphase beobachten konnten. "Vom Typ bin ich ein angriffslustiger Abwehrspieler - mir liegt es genauso, mich in der Offensive zu beteiligen wie in der Verteidigung."