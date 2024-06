Transfermarkt: Transfer fix: FC Bayern holt Verteidiger Ito aus Stuttgart

In der abgelaufenen Saison war der Japaner in der Stuttgarter Abwehr ein Leistungsträger und verpasste einzig wegen einer Muskelverletzung und der Abstellung zum Asien-Cup insgesamt neun Pflichtspiele. In den anderen war er bis auf eine Partie stets Stammspieler - entweder in der Innenverteidigung oder auf der linken Abwehrseite.