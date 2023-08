Transfers Vater von PSG-Star Neymar dementiert Wechselgerüchte

Zuvor hatte die französische Zeitung "L'Équipe" gemeldet, der 31 Jahre alte Offensivspieler habe seinen Wechselwunsch dem französischen Spitzenclub bereits mitgeteilt. Daraufhin meldete sich der Vater zu Wort und bezeichnete den Bericht als "Fake News".

Den Inhalt des "L'Équipe"-Berichts könne er nicht bestätigen. Ebenso wisse er nicht, woher die Information stamme. "Wir versuchen herauszufinden, warum sie in die Welt gesetzt wurde." Aber auch der französische Sender RMC Sport geht von einer Trennung zwischen dem Verein und dem brasilianischen Stürmer in diesem Sommer aus. Demnach strebe Neymar eine Rückkehr zum FC Barcelona an, wo er bereits von 2013 bis 2017 spielte.