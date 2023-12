Transfers: Wechsel perfekt: RB Leipzig verpflichtet Eljif Elmas

Elmas könnte in Leipzig auf Emil Forsberg folgen, der am letzten Spieltag vor Weihnachten bei Werder Bremen nach 325 Pflichtspielen seinen Bundesliga-Abschied gefeiert hatte und nach New York wechselt. Allerdings wurde Elmas sowohl in Neapel als auch in der Nationalmannschaft im zentralen Mittelfeld und damit etwas defensiver als Forsberg eingesetzt. Bei RB müsste sich der Nationalspieler demzufolge etwas umstellen.

Der 24-Jährige hatte seinen Stammplatz in Neapel zuletzt verloren. In der bisherigen Saison bestritt er 16 Pflichtspiele für die Italiener, stand aber nur viermal in der Startelf. Aktuell fällt der Mittelfeldspieler wegen Beschwerden des Beinbeugemuskels aus. Für Nordmazedonien bestritt Elmas bislang 52 Länderspiele und erzielte dabei 12 Tore.