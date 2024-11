Transport Daimler Truck produziert E-Lkw für Fernverkehr in Serie

Die in den ersten Monaten gefertigten Fahrzeuge sollen hauptsächlich als Vorführfahrzeuge an Niederlassungen und Händler ausgeliefert werden. Aber auch für Kunden sollen in diesem Jahr bereits einige Lastwagen produziert werden. Wie viele E-Lkw der Konzern in Wörth fertigen kann, blieb zunächst offen. Man sei hervorragend für die Produktion größerer Stückzahlen aufgestellt, hieß es vom Unternehmen.

Daimler-Truck-Chefin Karin Rådström teilte mit: "Mit einer Reichweite von 500 Kilometern mit einer Batterieladung zielt unser eActros 600 auf das Langstreckensegment in Europa, das für zwei Drittel der CO2-Emissionen im schweren Straßengüterverkehr verantwortlich ist." Das neue Fahrzeug werde daher einen echten Unterschied machen. Das Schwergewicht unter Strom kostet allerdings deutlich mehr als sein Diesel-Pendant - soll sich für Logistikfirmen aber über die niedrigeren Betriebskosten amortisieren.