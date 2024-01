Trash-TV : Heinz Hoenig verlässt das Dschungelcamp

Coolangatta - Schauspieler Heinz Hoenig hat am Dienstag überraschend das Dschungelcamp verlassen. Das teilte RTL mit. "Der Dschungel ist eine kräftezehrende Herausforderung für jeden. Fast zwei Wochen hat sich Heinz Hoenig ausgezeichnet geschlagen. Unser Ärzte-Team hat heute entschieden, ihn vorsorglich aus dem Camp zu nehmen. Heinz Hoenig geht es gut, er ist bei seiner Familie", hieß es in der Mitteilung. Alles Weitere wollte RTL am Abend ab 22.15 Uhr live bei der Realityshow "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" erklären.