Trauer Filmstar Herta Staal gestorben

Staal hatte eine klassische Tanzausbildung absolviert, unter anderem an der Wiener Staatsoper, sowie Schauspiel und Gesang studiert. Als 18-Jährige gab sie ihr Debüt am Wiener Stadttheater. Engagements führten sie an das Wiener Bürgertheater und an die Landesbühne Graz. Kinostar Johannes "Jopi" Heesters (1903-2011) stand mit Staal einst in Wien auf der Bühne und lud die damals 20-Jährige anschließend mit auf Deutschland-Tournee ein - so wechselte sie ins tragische Fach und verließ ihr Heimatland Österreich.

Seit mehr als 35 Jahren lebte Herta Staal in München - und zwar in einer "entzückenden kleinen Wohnung, im achten Stock mit einem herrlichen Blick auf die Alpen", wie sie anlässlich ihres 85. Geburtstags in einem dpa-Interview erzählte. Auch im hohen Alter habe sie immer wieder Fanpost im Briefkasten vorgefunden. "Die Leute haben mich noch nicht vergessen."

