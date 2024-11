Zu seiner Mutter hatte der dreimaligen Wimbledon-Sieger eine gute Beziehung. Am Muttertag feierte er sie auf Instagram mit den Worten: "The one and only...Elvira!". Beckers Vater Karl-Heinz starb 1999 an den Folgen einer Krebserkrankung.

Seine Eltern drückten ihrem Sohn auf der Tennis-Tribüne oft die Daumen. Trotzdem waren sie keine typischen Tennis-Eltern: Sie hielten sich etwa im Hintergrund, als Boris Becker 1985 als jüngster Spieler aller Zeiten in Wimbledon gewann.