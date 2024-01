Trauerstaatsakt Deutsch-französischer Nachruf auf Schäuble: "Verneigen uns"

Lörracher Fasnacht Lidl-Wand, Rotlichtviertel und Tempo 30 für Narren eine Steilvorlage

Mit Einfallsreichtum und Witz kommentierten die Narren bei der Schnitzelbangg-Vernissage am Samstag im Burghof das Geschehen in Lörrach, im Land und in der großen Politik.