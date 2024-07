Traumpaar Vom Armband zur Lovestory - Ein Jahr Swift und Kelce

Zumindest am Arbeitsort seiner Liebsten, auf der Bühne, hatte Kelce zuletzt seinen ersten Auftritt. Bei einem von Swifts Auftritten in London war der NFL-Star Teil der Choreographie. Beim Song "I Can Do It With a Broken Heart" trug er seine Partnerin in Smoking und Zylinder von einem Bühnenbild zum anderen. In seinem Podcast erzählte er später, dass der Auftritt seine Idee gewesen sei.

Swifts Liste der Ex-Lover ist lang

Auch bei Tour-Stopps in Paris, Dublin und zuletzt in Amsterdam unterstützte Kelce seine Freundin im Publikum. Videos in den sozialen Netzwerken zeigen, wie sich der Sportler bei Swifts-Performance in der niederländischen Hauptstadt vermeintlich Tränen aus den Augen wischt. Ob Kelce seine Freundin auch zu den deutschen Tour-Stopps in Gelsenkirchen (17. bis 19. Juli), Hamburg (23. und 24. Juli) und München (27. und 28. Juli) begleitet und sogar wieder mit auf der Bühne steht, ist bisher offen.

Sicher ist aber, dass ihre Liebesgeschichte auch künftig viel Stoff bieten wird. Für beide ist es nicht die erste Beziehung in der Öffentlichkeit. Die Liste der Ex-Lover von Swift ist lang, wie sie selbst im Liedtext von "Blank Space" singt. Dazu zählen etwa Sänger Joe Jonas, "Twilight"-Star Taylor Lautner, Musiker John Mayer, Filmstar Jake Gyllenhaal, Erbe Connor Kennedy, Sänger Harry Styles, DJ Calvin Harris und der Schauspieler Tom Hiddleston. Von 2016 bis Anfang 2023 war sie mit dem Schauspieler Joe Alwyn zusammen.