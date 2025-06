Treffpunkt Digital in Kandern: Digitallotsen helfen Senioren beim Umgang mit Handys und Laptops

Als sie das letzte mal nicht weiterwusste, da habe ihr der Enkel geholfen, erzählt Ingrid Reisle lachend. Die Kanderner Seniorin ist an diesem Mittwochnachmittag zum „Treffpunkt Digital“, der Digitalsprechstunde des Müllheimer DRK-Kreisverbands, gekommen, um im Umgang mit Handy und Laptop sicherer zu werden. Ihre beiden Geräte hat sie mitgebracht. „Man vergisst auch wieder so viel“, sagt sie entschuldigend. „Da sind Sie nicht alleine“, scherzt Jürgen Christner augenzwinkernd und lässt sich Reisles Anliegen schildern. In der nächsten Dreiviertelstunde wird der Digitallotse der betagten Dame aus Kandern geduldig erklären, was sie wissen möchte. Wie verbindet sie ihr Handy mit einem Hotspot? Was passiert bei einem Update? Wie bekommt sie die Bilder vom Handy auf den PC? Und was ist eigentlich eine Cloud, und wie wird sie genutzt? In klarer Sprache beantwortet Christner zugewandt und freundlich Reisles Fragen, demonstriert die einzelnen Schritte und lässt Reisle die gezeigten Handgriffe wiederholen.