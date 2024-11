Die Subkultur ist international und hat auch viele Anhänger in Großbritannien und Japan. Anthropomorphe, also vermenschlichte Tiere wie Werwölfe gibt es nicht nur in der Popkultur. Man findet sie auch in Fabeln, Märchen und Comics.

Man könne sich kreativ in dem Rahmen austoben. "Sei es über das Kostümieren oder Kunst", so die 20-Jährige alias Jinx. Sein Kostüm könne man selbst machen, aber auch kaufen. Manche Spezies seien erfunden und folgten eigenen Regeln. Es gebe keine Pflichten, auch ein Kostüm sei keine Pflicht. Ob man mehrere oder nur einen Charakter habe, sei jedem selbst überlassen. Fehl am Platz seien allerdings Leute mit menschenfeindlicher Gesinnung.

Als Lieblingstier verkleidet

"Recht häufig sind die Menschen als ihr Lieblingstier verkleidet, aber auch als das Tier was am besten zu einem passt", berichtet Kraus. Sie selbst sei sehr mütterlich und habe sich für einen Kuh-Charakter entschieden.