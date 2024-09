Trend wird Massengeschäft Bundesbürger geben mehr Geld für E-Zigaretten aus

Der Anteil dieser Wegwerfprodukte am Gesamtmarkt mit E-Zigaretten ist nach Angaben des BfTG in den vergangenen Jahren gesunken. Lag er 2022 noch bei 40 Prozent, so waren es 2023 noch 30 Prozent. In diesem Jahr liegt er schätzungsweise nur noch bei 20 Prozent. Branchenvertreter Dahlmann rechnet damit, dass der Einweg-Anteil im kommenden Jahr weiter sinken wird. 2027 greift ein EU-Verbot von solchen Produkten.

Neben Einweg-Produkten gibt es noch Mehrweg-Vapes, bei denen die Flüssigkeiten-Kartuschen (Pods) ausgetauscht werden, und klassische E-Zigaretten, bei denen die Nutzerinnen und Nutzer die Liquids in kleinen Flaschen kaufen oder selbst mischen - bei diesen beiden Produkten ist der Akku wiederaufladbar.

Schwarzmarkt könnte zunehmen

Sorgenfalten bekommen Branchenvertreter mit Blick auf die anstehende Steuererhöhung, dann werden auf ein Milliliter Liquid 26 Cent Tabaksteuer fällig und damit sechs Cent mehr als bislang. Bei den üblichen 10-Milliliter-Liquids, die bislang grob gesagt acht bis zehn Euro kosten, wird sich die Steuerlast laut BfTG auf knapp einen Euro erhöhen.