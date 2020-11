Trend zu größeren Anlagen Technischer Fortschritt macht mehr Windstrom möglich

Neue Windräder sind in den vergangenen Jahren stetig in die Höhe gewachsen. Hatten die im Jahr 2000 in Betrieb genommenen Anlagen eine durchschnittliche Gesamthöhe von rund 100 Meter, so gibt es laut Studien inzwischen Räder mit über 200 Meter Höhe. Je weiter eine Windkraftanlage in die Höhe ragt, umso mehr Wind fangen ihre Rotorblätter auf. Wegen der geringeren Windgeschwindigkeiten im Süden sind die dort installierten Windräder im Durchschnitt deutlich höher als etwa in Norddeutschland. Der Bau von besonders hohen Windrädern trifft regelmäßig auf Proteste bei Anwohnern. Ein Kritikpunkt ist dabei der Schattenwurf der Rotorblätter.