Trends in Fernost Vierbeiner statt Kinder - Kurioses für Chinas Haustiere

Ganz behutsam setzt Dr. Hu dem 13 Jahre alten Vierbeiner ein paar Akupunkturnadeln auf den Rücken. Etwa eine halbe Stunde muss der Kleine mit seiner lampenschirmähnlichen Halskrause und den Nadeln ausharren, mit denen sein Frauchen Baobaos langwierigen Husten behandeln lassen will.

Ein wichtiger Teil von traditioneller chinesischer Medizin (TCM) ist, den Körper in seiner Gesamtheit zu betrachten. "Ich behandle nicht speziell die Krankheit, sondern Baobaos Qi und Blutstrom", erklärt Dr. Hu. An Tieren wendet er hauptsächlich Akupunktur und Moxa-Therapie, also die Erwärmung bestimmter Körperstellen, an.