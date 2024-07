Triathlon Der VfL dominiert die Landesliga

Der VfL Herrenberg Triathlon ist in der Landesliga eine Macht. Drei Wettkämpfe hat die Mannschaft in dieser Saison bereits gewonnen, beim Sparkassen-Triathlon der Turnerschaft Langenau kam ein weiterer Sieg hinzu. Die Wettkämpfe sind in dieser Saison hart umkämpft. „Der Verband wird im Herbst eine neue Einteilung der Ligen vornehmen“, sagte Hubert Klemm am Rande des Wettkampfs. Das eigene Team des TSCH Langenau wolle sich daher möglichst weit vorne platzieren, um bei der Einteilung in die höhere Klasse eingestuft zu werden, erklärt Klemm, der sportlicher Leiter und Cheftrainer in Personalunion ist.